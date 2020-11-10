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Terör örgütü PKK'nın bir çirkin yüzü daha: Örgüt mensuplarına domuz eti yediriyorlar

Bölücü terör örgütü PKK'nın pençesinden evlatlarını kurtaran Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, örgütün çirkin yüzünü bir kere daha gözler önüne serdi. Yalçın, PKK'nın örgüt mensuplarına domuz eti yedirdiğini söyledi. Olayı duyan Diyarbakır annelerinin diğer üyeleri sinir krizi geçirdi.

IHA10 Kasım 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:23
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Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 435’inci gününde devam ederken, Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın’ın, Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olması diğer ailelerin umutlarını da yeşertti.

Yalçın ailesi, çocuklarına kavuşmalarının ardından evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti. Anne Yalçın kızının PKK’nın kendilerine domuz eti yedirip aç bıraktıklarını söylediğini aktardı. Keziban Yalçın, bu durumu evlat nöbetindeki aileler ile paylaşınca aileler, sinir krizi geçirirdi, HDP’liler ile kısa süreli gerginlik yaşandı.

Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, bütün çocukların gelmesi çağrısında bulundu. Üçdağ, “Bak domuz eti yediriyorlar. Biz doğru adresteyiz, biz buradan kalkmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Tek bir evladımız dağda kalmayıncaya kadar biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı o zalimlerin elinden kurtaracağız” dedi.

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