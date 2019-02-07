İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2343
  • 5,9575
  • 219.606
  • 102.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK'nın bombalı saldırıda kullanacağı araç bulundu

Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın seçim günü bombalı saldırıda kullanacağı kullanacağı araç bulundu

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde önceki gün başlatılan operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı iki sığınak imha edildi. Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği operasyonda, 2012 yılında İstanbul’da çalınan ve terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı bir araç, çukura gömülü halde bulundu.  
 
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ve Hani ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 5 Şubat 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-113 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Engin Şahin-02 müşterek operasyonunun, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, jelikan bidon içerisinde ve temas araması esnasında 5 adet askeri sırt çantası, 1 adet soğuk iklim parkası, 1  adet soğuk iklim pantolonu, 4  adet gaz maskesi, 5 adet gaz maskesi filtresi, 1 adet balistik yelek, 3 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel doküman, 100 kilogram un, 40 kilogram sıvı yağ, 9 kilogram salça, 3 adet şemsiye, 2 adet kamuflajlı branda, 1 adet hasır, 1 adet çay termosu, 1 adet su termosu, 3 adet diş macunu, 10 adet kalem, 4 adet diş fırçası, 24 adet lastik yaması ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.
 
ÇALINTI ARAÇ, ÇUKURA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
 
Lice ilçesi Şenlik köyü ile Kurtşeyh Komu arasındaki yol üzerinde yapılan incelemelerde çukura gömülü bir araç bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
“Yol kenarına yaklaşık 40 metre mesafede, üzerine su birikintisi bulunan çukur alanda iş makinası ile yapılan kazı neticesinde, toprak altında gömülü vaziyette bulunan ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen 20012 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde çalıntı kaydı bulunan 1 adet beyaz renk otomobil bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince olay yeri inceleme timince araç üzerinde yapılan inceleme ve araştırmayı müteakip, yediemin otoparkına teslim edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri  neticesinde, geçici olarak teşkil edilen 4 adet yol kontrol ve arama noktasında görevli personel tarafından, 125 şahıs ve 15 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır.  Adli arama faaliyetleri neticesinde, operasyon bölgesi  içerisindeki 15 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan aranıyor kaydı bulunan Suriye uyruklu O.C. isimli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”
 

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BDDK'dan kredi düzenlemesi

BDDK'dan kredi düzenlemesi

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

İyi Parti'de toplu istifa

İyi Parti'de toplu istifa

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

ABD'den BMGK'da küstah girişim

ABD'den BMGK'da küstah girişim
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019