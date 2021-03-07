Terör örgütü PKK'nın canlı bomba ağı ortaya çıktı!

07 Mart 2021 Pazar 08:05 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 08:08

Geçen ocak ayında, İstanbul'da gözaltına alınan ve Adana'da tutuklanan Suriye uyruklu Gülistan Al Hussein'in canlı bomba eylemi yapacak teröristlere eğitim verdiği belirlendi.



Aksam.com.tr'nin haberine göre; Adana polisi, terör örgütü 'PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alan, 'Jiyan-Zerya' kod adlı Elif Keser'in, yasadışı yollarla Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. 'Canlı bomba' olup, metropol kentleri kana bulamaya hazırlanan Keser, 5 Ağustos 2019'daki operasyonda; nitrometan sıvı patlayıcıyla yakalandı.

20 GÜN EĞİTİM VERDİ

Elif Keser'in, Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayıp, İstanbul'daki evinde 20 gün boyunca ağırlayan Gülistan Al Hussein'in, onu bizzat eğittiği de ortaya çıktı. İngilizce öğretmeni olan ve dört dil bilen Al Hussein'in, 2013'te Ali Rıza Gündüz ile evlenip, İstanbul'a yerleştiği ve Türk vatandaşlığı için yaptığı başvurunun 'sakıncalı' diye reddedildiği belirlendi. Gülistan Al Hussein ve eşi Ali Rıza Gündüz, 19 Ocak'ta İstanbul'da yakalanıp, Adana'da cezaevine gönderilmişti.