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Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe: 100 kilo eroin bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette 100 kilogram 112 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarını da yok etmek için mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, Van'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 100 kilo 112 gram eroin bulundu.
 
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
 
Ekipler, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları B.K'nin kullandığı kamyonette arama yaptı.
 
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin motor kapağı, stepne lastiği, koltuk ve kapı içlerine gizlenmiş 106 pakette 100 kilo 112 gram eroin ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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