Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK'nın İngiltere'deki dernek sorumlularından biri İzmir'de yakalandı

İngiltere'de, Terör örgütü PKK/KCK'nın paralelinde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinden M.H, İzmir'de yakalandı.

  • Muammer Başkan / Türkmedya Ege Temsilcisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İngiltere’de PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda da derneğin sorumlularından olan M.H.’nın İzmir’e geldiğini tespit etti. MİT’in bu tespiti sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonla şahıs Çiğli’de yakalanarak gözaltına alındı.
 
M.H.’nın çifte vatandaş olduğu, önümüzdeki günlerde tekrar İngiltere'ye döneceği, sosyal medya üzerinden sürekli olarak terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtildi. M.H'nın ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar da yaptığı öğrenildi. Şüphelinin TEM Şubesindeki işlemleri devam ediyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM Daire Başkanı Aslan´ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri

TEM Daire Başkanı Aslan´ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA