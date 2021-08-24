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Güncel

Terör örgütü PKK'nın inleri imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

AA24 Ağustos 2021 Salı 20:24 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 20:24
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramalarda, 7 uyku tulumu, 2 tüp, 40 metre jiletli tel, ısıtıcı, 2 su deposu, 1000 metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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