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Terör örgütü PKK'nın inleri yok edildi

Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında 'ara, bul, yok et' prensibiyle operasyon yapan güvenlik güçleri, içi malzeme dolu olan sığınağı kullanılamaz hale getirdi.

DHA26 Ekim 2021 Salı 10:00 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:00
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Ardahan Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Göle ilçesi kırsalında 22-23 Ekim'de; 2 jandarma asayiş komando timi, 1 polis özel harekat timi, 1 patlayıcı madde imha timi ve 2 jandarma asayiş timi desteğiyle 'Eren-15' ve 'Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder' adı verilen operasyonu gerçekleştirdi. 'Ara, bul, yok et' prensibiyle düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta; mutfak, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve görseller ele geçirildi. Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de olay yerinde imha edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlara 'ara-bul-yok et' prensibiyle aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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