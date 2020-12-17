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Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine şafak baskını: 5 gözaltı

Güvenlik güçleri, Adana'da terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alınırken zanlıların Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ‘Dr. Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydın'ın (42) üzerinden çıkan 2 pusulada geçtiği ortaya çıktı.

DHA17 Aralık 2020 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:39
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Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ‘Yıldırım-7’ operasyonu kapsamında, 3 Ekim’de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile nokta atışı sonucu 4 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden, İçişleri Bakanlığı’nın 'terörden arananlar listesi'ndeki ‘kırmızı kategori’de 10 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü PKK’nın sözde ‘orta saha Amed eyaleti özel güç sorumlusu’ ‘Dr. Amara’ kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinde 2 pusula ele geçirildi. Pusulalar üzerinde inceleme yapan ekipler, Aydınlı’nın, Adana’da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.

Savcılığın haklarında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli’de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin, eylem için kente gelen örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına yardım ettiği öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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