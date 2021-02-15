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Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği bir vatandaşımızın daha kimliği belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edildi.

DHA15 Şubat 2021 Pazartesi 09:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:42
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale'nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit uzman çavuş Gıcır'ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi.

Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin'in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.

Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.

Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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