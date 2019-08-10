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Terör örgütü PKK'nın şifreli haberleşme tablosu: Her harf için bir emoji

Antalya'da silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanan 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin aralarında kullandıkları belirtilen 'şifreli haberleşme tablosu' yer aldı.

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Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan tutuklu sanıklar F.T, S.K, Ş.D. ve K.S. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalarla 15 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, terör örgütünün şifreli haberleşme tablosunun deşifre edilmesine de yer verildi.

Sanıklarından ele geçirilen malzemelerin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemesinde tablet bilgisayardaki "dikkati çekenler" klasörünün içinde silahlı terör örgütü PKK/KCK üyelerine ait fotoğraflar ve bölgeye ait haritaların yanı sıra "şifre işaret tablosu"nun bulunduğu bildirildi. Ele geçirilen notla ilgili çalışma yapıldığı belirtilen iddianamede, tablonun örgüt üyelerinin aralarında kullandıkları haberleşme ve kod tablosu olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Her harf ve rakam için bir emoji

İddianamede ayrıntıları yer alan şifre işaret tablosunun fotoğraflarında örgüt üyelerinin emoji kullanmaları dikkati çekti. Her bir harfe karşılık gelecek şekilde bir emojinin yer aldığı tabloda "U" için gülen yüz, "Ü" için sevimli yüz, "W" için dolar, "Y" için beyzbol topu ve "Ş" için evrak çantası işaretlerinin kullanıldığı belirlendi. Rakamlarla ilgili farklı emojilerin tanımlandığı tabloda "modem" kelimesi için "su engeldir", "el feneri" için "gemi", "broşür" için "liman", "virüs bulaştı" ifadesi için "not elimize ulaştı" yazıldığı bildirildi.

İddianamede sanıklardan birinin cep telefonundaki incelemede resimler bölümünde kimlikleri tespit edilemeyen çok sayıda kadının yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi. Telefonunda fotoğraflar bulunan sanığın soruşturma konusuyla ilgili olmamak kaydıyla "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu da işlediği belirtildi. Muhabir : Levent Kişi,Gülsem AdamYayınlayan : Kemal Kaymak

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