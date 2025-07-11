Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı.

Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi. Yaşanan gelişmeler, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Her kesimden vatandaşın desteklediği barış süreci ile turizm, sanayi ve hizmet sektöründe ülke genelinde büyümenin yaşanacağı belirtildi.

Vatandaşlar, barış sürecini desteklediklerini, örgütün silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.