Terör örgütü PKK'nın kanlı yüzü: Susa Katliamı

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:52 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:52

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 29 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

Programa katılanlar, PKK'lı teröristlerin 29 yıl önce katlettiği aralarında imamın da bulunduğu 2'si çocuk 10 kişinin mezarlarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybedenlerin öz geçmişleri ve dualar okundu.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) üyesi Münir Şanlı, programda yaptığı konuşmada, olayın çok ağır bir katliam olduğunu söyledi.

Terörü lanetleyen Şanlı, "Allah'a iman eden bu mazlumlar Allah'ın dinini hakim kılmak, zulüm, küfür ve cehaleti ortadan kaldırmak, Kur'an ilmini öğrenip öğretmek için camide bulundukları esnada büyük bir vahşetle şehit edildiler." dedi.

Program sonunda 10 kişinin katledildiği cami ziyaret edildi.