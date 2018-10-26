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Terör örgütü PKK'nın sözde İsveç sorumlusu tutuklandı

Diyarbakır'da gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç sorumlularından H.B, tutuklandı.

  • AA
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B, tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak çalışmada, Türkiye'ye terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak için geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla birlikte İsveç'e gideceği bilgisi üzerine, merkez Kayapınar ilçesinde 23 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.B'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.B. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

H.B'nin İsveç'te faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir oluşumlarında yönetici pozisyonda bulunduğu tespit edilmiş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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