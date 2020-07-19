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  • Mehmetçiğin dikkati hain planı bozdu! Terör örgütü PKK'nın üs bölgesine saldırısı önlendi
Güncel

Mehmetçiğin dikkati hain planı bozdu! Terör örgütü PKK'nın üs bölgesine saldırısı önlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiğini bildirdi.

19 Temmuz 2020 Pazar 14:06 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:27
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MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yapılan operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilen, diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanan iki roketatarın tespit edildiği belirtildi.

Komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiği kaydedildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından roketatarların görsellerine de yer verildi.

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