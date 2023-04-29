İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2023 Cumartesi / 9 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK'nın uzantılarından Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! 'Umudumuz' diyerek ilan ettiler
Güncel

Terör örgütü PKK'nın uzantılarından Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! 'Umudumuz' diyerek ilan ettiler

Daha önce de birçok kez terör örgütü PKK'dan destek mesajı alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek de PKK/YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed'den geldi. 7'li koalisyona destek ve işbirliği mesajı veren İlham Ahmed, 'Umudumuz' diye açıklamada bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'nın uzantılarından Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! 'Umudumuz' diyerek ilan ettiler
ABONE OL

Her fırsatta "Bebek katili Öcalan'ı ve Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" söylemini tekrarlayan terör örgütü PKK/YPG ve HDP kanadının, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği bilinirken arka planda gerçekleştirilen kirli pazarlık da merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu'un oy uğruna Türkiye düşmanı terör örgütleri ve yapılar ile birlikteliğe girişmesi beraberinde skandal tavizleri de getiriyor. Özellikle; HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tutum belgesi' diyerek kabul ettirdiği skandal taleplerin başında "terör örgütüne operasyonlar dursun" mesajı taşıyan başlığı ayrıca dikkat çekiyor.

Terör örgütüne can simidi olma arzusunun ortaya konduğu yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde dile getiriliyor.

"UMUDUMUZ" DİYEREK İLAN ETTİLER: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Aynı paralellikte terör örgütü elebaşlarından açıklamalar geliyor. Son olarak; PKK/YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed 7'li koalisyona mesaj verdi. "Yeni hükümetle güvenlik, barış ve çözüm temelinde anlaşmaya hazırız." diyen Ahmed, "Umudumuz, Türkiye seçimlerinin bölgesel sorunların diyalog ve barış yoluyla çözümünü kabul eden bir hükümet getirmesidir. Bölgenin güvenliği ve istikrarı için iletişime ve işbirliğine hazır olacağız." dedi.

PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'DAN KÜSTAH SÖZLER: TÜRKİYE'DE ÖZERKLİK KURACAĞIZ

PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan da 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama gelmişti... Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'de yeni dönemde özerklik hedeflediklerini, bebek katili Abdullah Öcalan'ı da özgür bırakacaklarını söyledi. Terör örgütünün yayın organına konuşan Karayılan, "Biz Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyet sistemi içerisinde Kürtlerin de özerklik sistemiyle gönüllü birliğini kurmak istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz" dedi.

HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar da geçtiğimiz günlerde, terör örgütünün sloganları eşliğinde "Hem Türkiye hem Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz" derken yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıktıklarını kaydetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.