Terör örgütü PKK'nın yeni rotası deşifre edildi

03 Mart 2021 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:51

Operasyonlar sıklaştı terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarında nefes alma imkanı kalmadı. Terör örgütü, bulabildiği az sayıdaki örgüt üyesini Suriye'ye geçirmekte güçlük çekince Yunanistan rotasını kullanmaya başladı.

İTİRAFÇI TERÖRİST PKK'NIN YENİ ROTASINI ANLATTI

TRTHaber'in haberine göre; İstanbul'da terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, emniyet birimlerine başvurarak, itirafçı oldu. PKK'lı teröristin itiraflarında terör örgütünün yeni rotası ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, PKK'nın Suriye yapılanması içerisinde yer almak için önce yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçtiğini, ardından da, Suriye'ye giderek örgüt kamplarına katıldığını anlattı.

TERÖRİSTLER ÖNCE YUNANİSTAN'A SONRA IRAK VE SURİYE'YE GÖNDERİLİYOR

Türkiye'nin güney sınırlarında hareket imkanı kısıtlanan PKK'nın yeni rotasını, İstanbul Emniyeti ortaya çıkardı. Terör örgütünün şehir yapılanmasında yer alan teröristlerin önce Yunanistan'a, ardından ise Irak üzerinden Suriye'ye gönderildiği belirlendi.

TERÖRİSTİN İSİM VERDİĞİ PKK'NIN İNSAN KAÇAKÇISI YAKALANDI

İtirafçı, PKK'ya, Yunanistan üzerinden eleman kaçıran aracının da adını verdi. Güvenlik birimleri, yaptığı operasyonla PKK'nın insan kaçakçılığı yapan sorumlusunu yakaladı. Emniyet birimleri, örgüt üyesinin adresine 23 Şubat'ta baskın düzenledi. Aramalarda, terör örgütüne ait çok miktarda dijital veriye ulaşıldı. Şüpheli 25 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.