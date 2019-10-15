'Terör örgütü PKK’nın inşallah sonu geliyor'

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 2015’te yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği yeğeni Sedat Sorgun için 11 Eylül’de Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden gelerek, oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini söyledi.

ALMADAN GİTMEM

Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiğini belirten Şehitoğlu, annelere de seslenerek, şöyle konuştu: “Biz oturmaya devam edeceğiz. İnşallah operasyon da güzellikle biter. Rabbim askerimizi, polisimizi, devletimizi ve ülkemizi korusun. İnşallah sona gelir, biz de evlatlarımıza kavuşuruz. Biz buradayız, evlatlarımız gelene kadar burada olacağız. Bütün anneleri de çağırıyorum; gelsinler. İnşallah operasyon da güzellikle sonuçlanır, devletimiz ve Türkiye’miz rahat eder, biz de rahat ederiz. İnşallah kavuşuruz çocuklarımıza. Yeğenimi almadan gitmeyeceğim.”

İZİN VERMEDİLER

7 yıldır kızını bulmak için mücadele ettiğini anlatan anne Türkan Mutlu, terör örgütünün Irak’taki Kandil Dağı’nda bulanan kampına gittiğini söyledi. Kızının İstanbul’dan kaçırılarak, 1 ay boyunca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda tutulduğunu söyleyen anne Mutlu, şunları anlattı: “Kızımı 15 gün İstanbul’da bir yerde tuttular. Daha sonra Diyarbakır HDP İl Başkanlığı’na götürdüler. 1 ay boyunca da HDP il binasında tuttular. Kızımı almak için birilerini devreye soktum. Kızımla görüştüler, güya kızım dönmek istemediğini söylemiş. 2-3 ay sonra Kandil Dağı’na gittim. Kızımı istedim oradakilerden. Oradaki kadınlar ‘biz de senin kızınız’ dediler. Bir süre sonra aramızda tartışmalar oldu. Bana bir gün sonra gel dediler. Ben de Irak’a döndüm. Bir daha Kandil’e gitmemize izin vermediler.”

TESLİM OL KIZIM

Anne Mutlu, kızı Ceylan’a teslim çağrısında da bulunarak, “Kızım beni dinliyorsan çık gel. O yol, yol değildir. O yoldan dön gel. Devletine teslim ol. Bir gün pişman olacağını biliyorum. 17 yılda dağda kalan birini devlet affetti. Devlet seni de affedecek. Senin gittiğin o yol, ailenin yolu değildir. O gün gittiğinde çocuktun, bugün çocuk değilsin. Kapım sana her zaman açık. Ailecek perişan olduk. 40 yıldır Kürtlerin canını yaktılar. Evlerini ateşe verdiler. Bu yol boş bir yoldur. Kürtlerin hakkını aradıklarını söylüyorlar. Asker de, polis de Kürt. Onlar Kürtleri öldürüyorlar” diye konuştu.