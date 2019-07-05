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Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'deki zulmünü kitaplaştırdı

Suriyeli tarih öğretmeni İbrahim Habash, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın ülkesinde yaptığı zulmü ve baskıları, 'PYD'nin Suriye'de İşlemiş Olduğu Suçlar' isimli kitabında anlattı. İbrahim Habash, 'Batı terörle mücadele ettiğini iddia ediyor, PYD'nin işlemiş olduğu suçları görmezden geliyor. Biz kendi sesimizi duyurmak ve PYD'nin işlediği suçları anlatmak istedik' dedi.

  • AA
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Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli tarih öğretmeni İbrahim Habash, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın ülkesinde yaptığı zulmü ve baskıları "PYD'nin Suriye'de İşlemiş Olduğu Suçlar" adlı kitapta yayımladı.
 
Habash, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Haseke kentinin terör örgütünün kontrolüne geçmesinin ardından köyünün yıkıldığını ve yaşayanların tehcir edildiğini belirtti. 
 
  Kendisinin de 2014 yılında Türkiye'ye geldiğini aktaran Habash, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın Suriye'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını kitaplaştırmaya karar verdiğini söyledi. 
 
Habash, yaklaşık 4 yıllık bir çalışma sonrası oluşturduğu kitabın, Arapça ve İngilizce olarak basıldığını anlattı.
 
Kitabın İngilizce basılmasının nedeninin, Batı'ya seslerini duyurmak olduğunu aktaran Habash, "Batı terörle mücadele ettiğini iddia ediyor, PYD'nin işlemiş olduğu suçları görmezden geliyor. Biz kendi sesimizi duyurmak ve PYD'nin işlediği suçları anlatmak istedik." dedi. 
 
Habash, kitapta sivillere yönelik suikastler, toplu katliamlar, çocukların silah altına alınması, camilerin ve mukaddes yerlerin yakılması gibi olaylar ile haber alınamayan sivillerin isim listesinin bulunduğunu dile getirerek, terör örgütünün kesinlikle Kürtleri temsil etmediğini anlattı. 
 
- "Arap, Kürt ayrımı yapmadan herkese zulmediyorlar"
 
Kitapta yaşadıklarına yer verilen Meryem Şeyhani de terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın, Kamışlı bölgesinde 2 oğlunu öldürdüğünü belirtti. 
 
Terör örgütünün bu bölgede yaşayanlara, Kürt, Arap ayrımı yapmadan zulmettiğini aktaran Şeyhani, kitap sayesinde insanların gerçekleri öğrenmesini istediklerini söyledi. 
 
Şeyhani, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın Suriye'de özgürce yaşamalarına izin vermediğini anlatarak, terör örgütünün Arap, Kürt ayrımı yapmadan herkese zulmettiğini sözlerine ekledi.

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