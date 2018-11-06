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Terör örgütü PKK/PYD'nin Tel-Aby'daki mevzileri görüntülendi

Terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Tel-Aby'da teröristlerin mevzileri ve tünelleri görüntülendi. Teröristler drone'a ateş açtı.

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TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde görüntülerde Bendirhan köyü ve çevresinde teröristlerin mevzileri yer alıyor.
 
Görüntülerde ayrıca teröristlerin mevzilerini genişletmek için çalıştığı görülüyor.

Köyün çevresindeki hakim tepelerinde yer alan terörist mevzilerinde tünel girişleri de açıkça gözüküyor. 

Görüntülendiklerini fark eden teröristlerin drone'a ateş açtıkları belirtildi.
 
Görüntülenen terörist mevzilerinden Türkiye tarafına açılan taciz ateşlerine Türk Silahlı Kuvvetleri obüs atışları yaparak misliyle karşılık veriyor. 

Suriye sınırında bulunan Bendirhan Köyü Tel Abyad'a 20 kilometre uzaklikta ve sınırın sıfır noktasinda bulunuyor. Karşi tarafinda Akcakale'ye bağlı Güvençli Köyü bulunuyor.

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