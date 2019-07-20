Terör örgütü PKK'ya ait 859 sığınak, mağara ve barınak imha edildi
İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 6 buçuk aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 6 buçuk aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.
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