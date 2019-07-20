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Terör örgütü PKK'ya ait 859 sığınak, mağara ve barınak imha edildi

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 6 buçuk aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 6 buçuk aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.
 

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

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