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Güncel

Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya ait sığınıkta 50 adet büyük tüp ele geçirildi.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele, yurt içinde sürdürülen çalışmalarla kararlılıkla devam ediyor.

Bu çerçevede 10 Kasım 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 50 adet büyük tüp ele geçirilmiş olup tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilerek, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

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