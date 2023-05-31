Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak 73 havan mühimmatı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi." bilgisi verildi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.<br><br>Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele... <a href="https://t.co/JXUpRgQ52c">pic.twitter.com/JXUpRgQ52c</p>— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) <a href="https://twitter.com/tcsavunma/status/1663889759607967746?ref_src=twsrc%5Etfw">May 31, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>