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Terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edildi.

Harekat kapsamında 8 sığınak ve gömme depo içerisinde bir RPG 11 Roketatar, bir BKC makineli tüfek, dört M-16 A4 Piyade Tüfeği, üç AK-47 Piyade Tüfeği, bir Uzi Makineli Tabanca, bir Starling marka yarı otomatik tüfek, 19 RPG-7 Antitank roket mühimmatı, iki Anti Personel roket mühimmatı, 400 BKC mühimmatı, 5 RPG mühimmatı, 7 el bombası, 40 AK-47 mühimmatı saptandı.

Ayrıca 15 kilogram amonyum nitrat, 90 el bombası fünyesi, bir Pulsar marka termal dürbün, 12 Keskin Nişancı Silahı (KNS) dürbünü, 3 Zagros Keskin Nişancı dürbünü, bir 8x30 büyütme el dürbünü, 5 Lazer Mesafe Ölçme Cihazı, iki rüzgar ölçüm cihazı, bir nem ölçme cihazı, üç kalibrasyon cihazı, 44 AK-47 piyade silahı şarjörü, altı M16 şarjörü, 24 KNS şarjörü, dört gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 6 büyük tüp, 12 silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Söz konusu silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri yerinde imha edildi.

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