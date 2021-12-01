Sabah 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:22 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:22

Şanlıurfa'da 6 yıl önce teslim olan ve pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan "Mehmed" kod adlı terörist güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde 'Bahoz Erdal' kod adlı terörist başı Fehman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri, tarafından önceki gün bir eve operasyon yaptı. "Mehmed" kod adlı terörist sağ olarak yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Suriye uyruklu terörist Fehman Hüseyin'in de korumalığını yaptığı tespit edilen "Mehmed" kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.