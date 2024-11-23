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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Fransa'dan Türkiye'ye gelince yakalandı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Fransa'dan Türkiye'ye geldiği tespit edilince havalimanında gözaltına alınan Mehmet Savaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA23 Kasım 2024 Cumartesi 08:00 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Fransa'dan Türkiye'ye gelince yakalandı
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İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Mehmet Savaş'ın 20 Kasım'da Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığının tespiti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Savaş, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin 2023 yılında Fransa'da, Türkiye aleyhine düzenlenen etkinlik ve eylemlerde bulunduğu terör örgütü PKK/KCK'yı destekleyen çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

  • Mehmet Savaş
  • tutuklama

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