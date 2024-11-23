İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Mehmet Savaş'ın 20 Kasım'da Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığının tespiti üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Savaş, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin 2023 yılında Fransa'da, Türkiye aleyhine düzenlenen etkinlik ve eylemlerde bulunduğu terör örgütü PKK/KCK'yı destekleyen çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.