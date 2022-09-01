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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Turuncu kategoriye yeni çizik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i Bölge Sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHA1 Eylül 2022 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
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Van'da yürütülen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Bahçesaray'ın Han Yaylası kırsalında operasyon yapıldı. Yürütülen operasyonda biri sözde bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van-Bahçesaray Han Yaylası kırsalında; biri bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Bakan Soylu
  • terör örgütü PKK

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