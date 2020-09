07 Eylül 2020 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:32

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT ortak koordinasyonunda 19 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın bir mesafede yer alan Kanimasi kırsalında üs bölgemize saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin ortaya çıkan detaylar, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını ve azmini bir kez daha ortaya koydu. İnsansız Hava Aracı'nın 8 saat süren takibi sonunda 8 terörist etkisiz hale getirildi. İşte o operasyonun detayları:

Sabah'ın haberine göre; MİT teknik takip ve alan istihbaratında 18 Ağustos gecesi Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısında, sınırın diğer yanında yer alan Irak'ın Amedi ilçesine bağlı Kanimasi bölgesinde bir grup PKK'lı teröristtin üs bölgemize saldırı hazırlığında olduğunu belirledi.

Gece boyunca sinyal takibi yapılırken, operasyona Kanimasi bölgesinde 29 Mayıs 2016'da teröristlerin üs bölgesine yaptığı saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Mehmet Düzenli'nin adı verildi. 19 Ağustos'ta saatler 06.45'i gösterdiğinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölge havadan gözetlendi.

Saatler 11.15'i gösterdiğinde silahlı 5 teröristin Kanimasi kasabasının Kani Mezin köyünde sivil yerleşim yerlerine yakın bölgede görüntüsü alındı. PKK'lı grubu tespit eden MİT, TSK'ya bilgi verip Hava operasyonu için koordinatları vereceğini iletirken, teröristler İHA ile adım adım takip edildi.

SİVİL HASSASİYETİ

Teröristlerin köyün içinde 3 kişilik ikinci bir grupla buluşması da an be an izlenirken, bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için teröristlerin takibi sürdürüldü. PKK'lı teröristler saatler 12.55'i gösterdiğinde köyden ayrılıp, kırsala doğru yürümeye başladılar. Teröristlerin sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşması ile Diyarbakır'dan kalkan 2 F-16 uçağı bölgeye ulaştı.

19 Ağustos 13.25 ve 13.45'te F-16'lar iki atışta tam isabetle vurdu ve 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 4'ünün Mervan Derik kod adlı Aytaç Aydemir, Sinan Demhat kod adlı Savaş Temel, Mizgin Zerya kod adlı Ayşe Tuci ve Zana Gevaş kod adlı Yakup Avcı olduğunu tespit etti.

OPERASYONA BÖLGENİN İLK ŞEHİDİNİN ADI VERİLDİ

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Kanimasi üs bölgesinde 1995'te istihbarat ve gözetleme amaçlı kurulan üs bölgemize PKK tarafından ilk kez 29 Mayıs 2006'da yapılan saldırıda Piyade Üsteğmen Mehmet Düzenli (31) şehit olmuştu. Bu nedenle operasyona Düzenli'nin adı verildi.