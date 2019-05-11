Terör örgütü PKK'ya Karadeniz darbesi

Türkiye’nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Peş peşe başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe indiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli’de 2 yıldır eylem yapamaz hale gelen örgüte yönelik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Saldırı hazırlığındaki 6 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

ÇOK MİKTARDA SİLAH VE MÜHİMMAT

Öldürülen teröristlerden Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya’nın bir milyon 500 bin ödülle İçişleri Bakanlığı’nın ‘Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride arandığı ve sözde Doğu cephe sorumlusu olduğu belirlendi. Yine teröristlerden 'Baran' kod adlı Haydar Gül’ün ise 600 bin TL ödülle turuncu kategoride arandığı ve sözde Doğu il merkez sorumlusu olduğu tespit edildi. PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunun lideri olan terörist Kaya'nın 2 yıl önce Giresun kırsalında girdiği çatışmada ayağından yaralı şekilde Tunceli’ye kaçtığı öğrenildi. Kaya’nın öldürülmesiyle, PKK’nın Karadeniz’e açılma planı tamamen çökertildi. Operasyonun ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok miktarda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Türkiye’nin dört bir yanında güvenlik güçleri, terör örgütüne nefes aldırmıyor. İzmir'de, PKK/KCK'nın kırsaldaki faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve finansal destek sağladıkları ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatları içeren verilerle çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Dijital verilere de el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

PKK'NIN KARADENİZ ELEBAŞI ÖLDÜRÜLDÜ





Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya, 1,5 milyon lira ödülle mavi kategoride aranıyordu.

600 bin TL ödülle, arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Haydar Gül de aynı operasyonda öldürüldü.

KAHRAMANLARIN KANI YERDE KALMADI

İki yıl önce, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist yakalandı. Hakkari Valiliği, Güldalı ve Esendere köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanan 4 teröristin mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İRAN SINIRINDA BİR ŞEHİT

PKK/YPG'li teröristler, Iğdır’ın Türkiye-İran sınırında devriye görevi yapan Mehmetçik’e yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada Kırıkkale nüfusuna kayıtlı sözleşmeli er Hakan Özdemir (31) şehit olurken, bir asker de hafif yaralandı. Şehit askerin Türk bayrağına sarılı naaşı, Iğdır'daki törenin ardından baba ocağı Kırıkkale'ye uğurlandı. Öte yandan bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

(Güneş)