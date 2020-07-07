Terör örgütü PKK'ya katılmak üzereyken yakalandı

IHA 07 Temmuz 2020 Salı 12:53 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:53

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde; 05.07.2020 günü İstanbul ilinden İlimiz Cizre ilçesine gelerek terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım yapacağı şeklinde hakkında bilgisi bulunan ve 06.07.2020 günü Cizre İlçemizde Polis Kontrol Noktasında yakalanarak gözaltına alınan U.K. isimli şüphelinin örgütün kırsal kadrosuna katılmak amacıyla irtibata geçtiği tespit edilen S.A. isimli şüpheli, 06.07.2020 günü saat 22.00 sıralarında İdil İlçemiz Ulak Köyünde yakalanarak gözaltına alınmış, ikametinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.