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Terör örgütü PKK'ya MİT ve polisten ortak operasyon

Erzurum'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonda, Belçika’da terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK adına Belçika'da faaliyet yürüttükleri belirlenen söz konusu ülkenin Türk asıllı vatandaşları H.Ü. ve G.K'nin Türkiye'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

MİT ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince iş birliği içinde yapılan çalışmalarda, Erzurum'da oldukları belirlenen şüphelilerin kara yolu ile İstanbul üzerinden yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı saptandı.

Bu tespit üzerine harekete geçerek zanlıların bulunduğu adresi tespit eden güvenlik güçleri, Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Birlikte yaşadıkları belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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