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Terör örgütü PKK'ya yardım götüren 3 terörist 2 milyon dolarla sınırda yakalandı

Çobanbey'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 terörist, örgüte gönderilen yaklaşık 2 milyon dolarla yakalandı.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 16:50 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:50
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Suriye'nin kuzeyinde görev yapan güvenlik güçleri hakkında topladığı bilgileri terör örgütü PKK'ya aktarma girişiminde olan ve örgüte finansal kaynak sağlayan iki örgüt üyesi yaklaşık 2 milyon doları teslim etmek üzere Çobanbey bölgesine geldi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, parayı teslim almaya gelen terör örgütü üyesiyle birlikte 3 teröristi gözaltına aldı.

Ele geçirilen paraların, Münbiç bölgesindeki terör örgütüne götürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.

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