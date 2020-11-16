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Güncel

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden 13 kişi gözaltına alındı

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:12
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