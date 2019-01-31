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Terör örgütü PKK'ya yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilere yönelik operasyonda, 14 kişiyi gözaltına aldı.

  • Muammer Başkan / İzmir
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre olması açısından örgütün talimatları doğrultusunda hareket edenleri tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararının ardından İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde, 14 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca tabancalara ait çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

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