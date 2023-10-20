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Terör örgütü PKK/YPG çocukları kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Kamışlı ilçesinden 2 kız çocuğunu daha kaçırdı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 14:05 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG çocukları kaçırdı
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Terör örgütü PKK/YPG, çeşitli uluslararası sözleşme ve düzenlemeleri ihlal ederek kaçırdığı çocukları saflarına katmayı sürdürüyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, 17 Ekim'de Haseke'nin Kamışlı ilçesinden 14 ve 15 yaşlarındaki S.Z.E ve M.A.H'nin teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

PKK/YPG'lı teröristler, temmuzda Haseke il merkezinden 6, Kamışlı ilçesinden 7, Münbiç ilçesinden 4 ve Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nden bir çocuğu kaçırmıştı.

Birleşmiş Milletler ile PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(örgüt kadrosundaki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu metin imzalanmasına ve uluslararası kurallara rağmen terör örgütü, söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.

  • Kamışlı kaçırma
  • PKK/YPG terörü
  • Suriye çocuk kaçırma

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