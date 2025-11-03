İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0592
  • EURO
    48,4543
  • ALTIN
    5405.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK/YPG zulmü: 2 genç hapishanede öldü
Güncel

Terör örgütü PKK/YPG zulmü: 2 genç hapishanede öldü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetine bağlı Granic beldesinde beş gün önce düzenlenen baskında yaralanarak alıkonulan 2 gencin, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki hapishanede yaşamını yitirdiğini bildirildi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG zulmü: 2 genç hapishanede öldü
ABONE OL

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'un Graniç beldesinde yaşayan Muhammed el-Huveyş ile Ali el-Huveyş'in evlerine 5 gün önce baskın düzenledi.

5 AKRABALARIYLA ALIKOYDU

Baskın sırasında ateş açan örgüt mensupları, yaralı 2 kardeşi, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 akrabalarıyla alıkoydu.

Kadını daha önce serbest bırakan PKK/YPG'nin sabah saatlerinde gençlerin cenazelerini ailelerine teslim ettiği belirtildi.

  • terör örgütü
  • alıkonulan gençler
  • hapishane ölümü

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.