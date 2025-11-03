Terör örgütü PKK/YPG zulmü: 2 genç hapishanede öldü

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'un Graniç beldesinde yaşayan Muhammed el-Huveyş ile Ali el-Huveyş'in evlerine 5 gün önce baskın düzenledi.5 AKRABALARIYLA ALIKOYDU
Baskın sırasında ateş açan örgüt mensupları, yaralı 2 kardeşi, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 akrabalarıyla alıkoydu.
Kadını daha önce serbest bırakan PKK/YPG'nin sabah saatlerinde gençlerin cenazelerini ailelerine teslim ettiği belirtildi.