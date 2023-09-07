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Terör örgütü PKK/YPG'den Bab'a saldırı! 1 sivil öldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine bağlı Kabbasin beldesine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'den Bab'a saldırı! 1 sivil öldü
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PKK/YPG'li teröristler, Münbiç ilçesinde işgalinde tuttuğu Ureyme bölgesinden Kabbasin'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı el-Ulaşlı köyünde bir cami ile bazı sivillerin evlerini roketlerle hedef almış, 200 aileyi de Bab ilçe merkezine göçe zorlamıştı.

Bab ilçe merkezi, belde ve köyleri, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

  • PKK/YPG
  • saldırı

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