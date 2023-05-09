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Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Deyrizor'da protesto!

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde yaşayan Araplar, hayat pahalılığı ve kötüleşen yaşam şartlarından dolayı terör örgütünü protesto etti.

AA9 Mayıs 2023 Salı 16:53 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Deyrizor'da protesto!
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Hüveyç köyünde örgüt karşıtı gösteriler düzenlendi.

Köyün ana yollarını kapatan yaklaşık 200 gösterici; örgüt işgalindeki bölgelerde işsizliğin artmasını, örgüte yakın sözde yerel yönetimlerin yolsuzluklarını, pahalılığı ve kötüleşen ekonomi ve yaşam şartlarını protesto etti.

DEYRİZOR'DAKİ GÖSTERİLER

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor kırsalında pek çok yerleşim, sık sık PKK/YPG karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Terör örgütünün sivilleri keyfi alıkoymaya son vermesini ve alıkonulanları salıvermesini isteyen göstericiler, kötüleşen yaşam şartlarını da protesto ediyor.

Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

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