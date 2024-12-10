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Güncel

Terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Aralık 2024 Salı 16:56 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İSLAHİYE İLÇESİNDE YAKALANDI

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edilen H.İ.Ç'yi İslahiye ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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