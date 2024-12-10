Terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edilen H.İ.Ç'yi İslahiye ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.