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  • Terör örgütü propagandası yapan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ifadeye çağrıldı
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Terör örgütü propagandası yapan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ifadeye çağrıldı

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Terör örgütü propagandası yapan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ifadeye çağrıldı
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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.

  • DEM Parti
  • Cevdet Konak
  • Terör örgütü propagandası

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