Terör örgütü propagandası yapan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ifadeye çağrıldı
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.