Terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

AA 11 Eylül 2020 Cuma 22:07 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 22:07

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, sosyal paylaşım hesabı üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşlara ait hesaplara siber saldırı gerçekleştirerek PKK/KCK propagandası yapan kişinin kimliğini tespit etti.



Ekipler, söz konusu sosyal medya hesabının kullanıcısı oluğu iddia edilen M.H.D'yi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.D, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından tutuklandı.

