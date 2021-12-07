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Terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internette terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA7 Aralık 2021 Salı 08:34 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 08:52
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" ve "CMG-Team Cold Hackers" isimli gruplara mensup şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edildi.

Açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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