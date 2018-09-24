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Terör örgütü propagandasına hapis istemi

Adana'da silahlı terör örgütü PKK-KCK’nın propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişinin, 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Adana'da silahlı terör örgütü PKK-KCK'yı destekledikleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen B.K, F.A, Ş.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bu kişiler hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede itiraflarına yer verilen sanık Ş.E. arkadaşları tarafından bir evin damına çağrıldığını ve ikametin damına çıktığında damda EYP (El Yapımı Patlayıcı) gördüğünü aktardı. Arkadaşlarının kendisine örgütsel bir pankart açacaklarını söylediğini belirten şüpheli Ş.E. şöyle devam etti: ''Bu üç şahıs, 'Pankart açtığımız sırada polis gelirse ellerimizdeki EYP'leri polise atacağız, sende bizimle birlikte at' dedi. Ben şişe içerisinde hazırlanan EYP'yi elime dahi almadım. Bir müddet sonra korktum ve bulunduğum yerden uzaklaştım. EYP'lerin kimler tarafından nasıl temin edildiği konusunda bilgim yoktur. Zaten planladıkları gibi evin damına pankart asamadılar. Beraatımı talep ediyorum.'' Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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