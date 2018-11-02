Terör örgütü PYD ABD’den destek istemek için terör örgütü DEAŞ ile sözde savaşına ara verdi
Fırat’ın doğusuna TSK'nın düzenlediği operasyonlardan korkan terör örgütü, ABD’den destek istemek için DEAŞ ile sözde savaşına ara verdi.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör varlıklarına yönelik operasyonları, PYD terör örgütünde korku ve paniğe yol açtı. Örgüt, sözde müttefiklerine karşı “DEAŞ” kartını masaya sürdü.
Terör örgütü PYD’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin operasyonları devam ettiği sürece, DEAŞ’la mücadele etmeyeceğiz” açıklaması geldi. TSK’nın obüs atışlarının DEAŞ’a yönelik operasyonları etkilediği ileri sürülen açıklamada, Batılı sözde müttefiklere gözdağı da verildi. DEAŞ kozunu kullanan terör örgütü PYD, daha önce bir çok kez DEAŞ’la işbirliği yapmıştı.
ABD’den yarım ağızla güvence
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlenen operasyonlaryla ilgili bölgede Amerikalı askerlerin de olma ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti. Palladino ayrıca “NATO üyesi olarak önemli bir müttefikimiz olan Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız" dedi.
(Akşam)
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