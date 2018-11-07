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Terör örgütü PYD’nin DEAŞ’lı teröristleri kendi safında savaştırdığı ortaya çıktı

Terör örgütü PYD’nin, teslim olan veya yakalanan DEAŞ’lı teröristleri kendi safında savaştırdığı ortaya çıktı.

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Skandal gelişme, sosyal medyada paylaşılan bir video kaydıyla da kanıtlandı. Görüntülerde, esir tutulan çocuk yaştaki DEAŞ’lı teröristlerin YPG’ye katılmalarına ilişkin diyaloglar ayrıntılarıyla yer alıyor.

Esirleri tuttulduğu bir mekanda çekilen kayıtta, YPG arması taşıyan grup DEAŞ’lı teröristlere YPG’ye katılmalarını öneriyor. Korku yaşadığı gözlenen çocuk yaştaki DEAŞ’lı hemen kabul ediyor. Video kaydında görüntüye girmeyen ancak İngilizce konuşan bir kişinin sesi de duyuluyor. Bir YPG’linin, İngilizce çeviri yaptığı videoda çocuk yaştaki DEAŞ’lıların ABD’li danışmanlar eşliğinde eğitileceği de belirtiliyor.  

(Akşam)

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