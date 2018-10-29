Terör örgütü PYD'nin Suriye’deki yeni anayasa sürecine dâhil olmak istediği ortaya çıktı

İşgal ettiği Suriye topraklarında ABD’nin verdiği destekle “özerklik” hesapları yapan terör örgütü PYD’nin, Cenevre’de BM çatısı altında gerçekleşecek yeni anayasa sürecine sızmak için ABD’den destek istediği ortaya çıktı. Terör örgütünün sinsi hamlesi, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin geçtiğimiz hafta yaptığı Münbiç ziyareti sırasında geldi.

Jeffrey’in, terör örgütünün sözde yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Kapalı kapılar ardındaki buluşmanın sis perdesi, terör örgütünün yayın organı konumundaki sosyal medya sitelerinden önceki gün paylaşılan açıklamayla kalktı.

ÖRGÜT AÇIKLADI

PYD’nin, BM çatısı altında hazırlanacak yeni anayasa sürecine dâhil olmak için ABD’den destek talebinde bulunduğu vurgulandı. PYD, yeni Suriye Anayasası’nı hazırlamak için Cenevre’de toplanacak Anayasa Komitesi’nde işgal ettiği topraklardaki varlığını ve Suriye’yi parçalanmaya götürecek “özerklik” planını, ABD’’yle meşrulaştırmayı hedefliyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’le yapılan görüşmede dile getirilen ince hesabın açıklanmasına ilişkin zamanlama da dikkat çekti. Önceki günkü İstanbul zirvesinde yeni Suriye Anayasası’nı hazırlayacak komitenin yıl sonuna kadar toplanması çağrısı yapılmıştı.

(Akşam)