Terör örgütü şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken düzenlenen operasyonla yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan U.B'yi yakaladı. Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
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