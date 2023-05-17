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Terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
Terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs, Melikgazi ilçesinde bulunan evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, bulunan materyallere de ekipler tarafından el konuldu.

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