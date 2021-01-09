Terör örgütü üyesinden ''Demirtaş'' itirafı: Talimat Kandil'den geldi

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:09

Eski PKK üyesi tanık K.G ifade verdi, 6-8 Ekim olaylarının perde arkasındaki Kandil açığa çıktı.

TRT Haber'in haberine göre; Dönemin HDP vekillerinin yaralı teröristleri dokunulmazlık zırhına bürünerek nasıl korudukları da 6-8 Ekim olayları iddianamesine yansıdı. Tanık K.G, ifadesinde şunları söyledi:

"YPG ile görüşmek adına bölgeye gitmek isteyen siyasi partilerin heyetlerinin gidiş-gelişleri belediyelerin imkanlarıyla organize edilmekteydi. Kobani’de yaralanan örgüt mensuplarının tedavi amaçlı nakilleri dönemin HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk, İbrahim Binici, İbrahim Ayhan tarafından örgütten aldıkları talimatlarla kendi makam araçları ile dokunulmazlık zırhı altında gerçekleştirilmekteydi."

"KCK Demirtaş'a talimat verdi"

Sokakları yangın yerine çeviren olayların temeli , 2014 yerel seçimlerinin hemen ardından atıldı.

14 Nisan 2009'da operasyonlarda tutuklanan kritik KCK kadroları, 2014 yerel seçimleri sürecinde tahliye edildi. Tahliye olanlarla Kandil'de toplantı yapıldı, toplantıda isyan kararı alındı. Eski PKK üyesi K.G, Selahattin Demirtaş'a verilen talimatı şöyle anlattı:

"Örgüt üst yönetimi Selahattin Demirtaş’a, öz yönetim ilanına destek olunması, insanların sokağa çıkarak şiddet eylemleri yapması adına açıklamada bulunması talimatını KCK Türkiye sözcüleri üzerinden verdi. Selahattin Demirtaş talimat doğrultusunda, 30 Eylül 2014 tarihinde Kobani sınırında Türkiye’ye geçtiği sırada çağrı yaptı."

"6-8 Ekim olayları ile amaçlanan iç savaş çıkarmaktı"

Tanık ifadesine göre niyet iç savaş çıkarmaktı. Çağrı istenen etkiyi oluşturmadı, devreye HDP MYK'sı girdi. 6 Ekim 2014'de daha MYK toplantısı devam ederken acil yazılı bir çağrı yapıldı. Tanık K.G'nin ifadesinde konuyla ilgili şunlar da yer aldı:

"Bu şekilde gerçekleştirilen eylemlerin yakma, yıkma, öldürme, yaralama, kamu malına zarar verme gibi şiddet olaylarının başlayacağını başından beri her örgüt mensubu ve HDP, MYK, PM ve eş başkanları bilirler. Olaylarda silah, bıçak, molotof, el yapımı patlayıcılar kullanılacağını da bilirler."

Araçlar ateşe verildi, kamu binaları zarar gördü, banka ve iş yerleri yağmalandı. Teröristler ve destekçileri masum insanları vahşice katletti. 6 yıl önceki provokasyonda 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti.