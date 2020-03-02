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Terör örgütü YPG, Suriye'de 4 Süryani'yi kaçırdı

Terör örgütü YPG, Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde Asuri Güvenlik Gücü'nde (Sotooro) görev yapan 4 kişiyi kaçırdı.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:25

İsveç Asuri Federasyonu yayın organı Hujada'nın haberinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin Suriye uyruklu 4 Süryani'yi kaçırdığı belirtildi.

Haberde, YPG'nin, Süryani Lideri David Jendo'ya gerçekleştirilen suikaste işaret edilerek, YPG'nin bölgede yaşayan Süryanilere yönelik etnik temizlik, adam kaçırma, hırsızlık ve sistematik baskıları anımsatıldı.

İsveç Sol Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nin eleştirildiği haberde, terör örgütü YPG'nin tekrar eden suistimallerine karşı söz konusu partilerin terör örgütlerini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

Özellikle Hristiyan Demokrat Partisi'nin Hristiyanları koruyacağı sözü vermesine rağmen, Hristiyanların öldürülmesine göz yumduğu eleştirisinde bulunuldu.

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