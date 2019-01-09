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Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da göçe zorladığı sivillerden birini öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ölümle tehdit ederek, göçe zorladığı sivillerden birini öldürdü.

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Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor ilindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'un doğu kırsalındaki Ebrihe beldesindeki bir çadır kente baskın yapan YPG/PKK'lı teröristler, Hol bölgesine gitmek istemeyen bir sivile ateş açarak öldürdü.

YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerde derme çatma çadırlarda kalan binlerce aileyi, Haseke ilinin Irak sınırındaki Hol bölgesine gitmemeleri halinde ölümle tehdit etmişti.

Teröristler bölgenin nüfus yapısını değiştirdi

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Aynularab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor.

Örgüt, nüfus yapısını zorla değiştirmeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişi göçe zorlandı

Teröristler, çoğunluğu Arap olmak üzere Süryani, Kürt ve Türkmen sivilleri yerlerinden çıkarırken, özellikle Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'la çatışmalar sonrasında yerlerine dönmek isteyenleri engelliyor.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisinin verilerine göre, YPG/PKK bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi zorla göç ettirdi.

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